Rodrygo ma dość. Agenci otrzymali instrukcję od gwiazdy Realu

Rodrygo polecił swoim agentom, aby znaleźli mu nowy klub przed zamknięciem okna transferowego - przekazał The Athletic. Wygląda na to, że po wielu tygodniach spekulacji piłkarz zdecydował się opuścić Real Madryt.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

A jednak! Rodrygo polecił agentom, aby poszukali nowego klubu

Rodrygo dość nieoczekiwanie znalazł się w wyjściowej jedenastce na mecz Real Oviedo – Real Madryt. Było to dopiero drugie spotkanie pod wodzą Xabiego Alonso, w którym skrzydłowy pojawił się na boisku od pierwszych minut. Poprzednio w pierwszym składzie zagrał w starciu z Al-Hilal w ramach 1. kolejki Klubowych Mistrzostw Świata. W rywalizacji z Saudyjczykami zanotował asystę.

W ligowym meczu z Oviedo nie zdobył bramki, ani nie zaliczył asysty. Jego występ można uznać za przeciętny, co skończyło się zmianą w 63. minucie, gdy z ławki rezerwowych wszedł za niego Vinicius Junior. Kamery uchwyciły moment, gdy Rodrygo rozładował złość po zejściu z boiska, rzucając przed siebie koszulką. Nie wiadomo, czy było to spowodowane zejściem z boiska, czy faktem, że został zmieniony.

Dzień po meczu w mediach pojawiły się kolejne informacje dot. przyszłości Rodrygo. Jak poinformował serwis The Athletic agenci Brazylijczyka otrzymali polecenie od samego piłkarza, aby poszukać nowego klubu jeszcze przed zamknięciem okna transferowego.

Real Madryt ma być otwarty na sprzedaż Rodrygo, lecz tylko pod warunkiem, że na stole pojawi się korzystna oferta. Mówi się, że zainteresowanie skrzydłowym wciąż przejawia Arsenal. Oprócz nich ostatnio łączono zawodnika także z Liverpoolem i Man City.