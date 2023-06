Brendan Rodgers zapowiadał roczną przerwę od pracy trenerskiej po tym, jak zwolniono go z Leicester City. Celtic Glasgow sonduje jednak możliwość powrotu Anglika do Szkocji, co może zmienić jego plany.

IMAGO / John Walton Na zdjęciu: Brendan Rodgers

Brendan Rodgers pracował ostatnio w Leicester City. Zapowiadał roczną przerwę od pracy w zawodzie

Po tym, jak Ange Postecoglou trafił do Tottenhamu, Celtic Glasgow poszukuje na rynku jego następcy

Szkoci chcieliby powrotu Rodgersa. 50-latek może dać się skusić temu planowi

Rodgers wróci do Celticu? Świętował tam wielkie triumfy

Brendan Rodgers w kwietniu stracił pracę w Leicester City. Spędził na King Power Stadium ponad cztery lata, ale ostatecznie mu podziękowano. Jego następca nie zdołał utrzymać Lisów w Premier League.

Sam Rodgers zapowiadał roczną przerwę od pracy w zawodzie. Te plany mogą jednak ulec zmianie. Nowego szkoleniowca szuka bowiem Celtic. Mistrzowie Szkocji pozwolili odejść Ange Postecoglou do Tottenhamu po tym, jak ten wygrał dwie krajowe potrójne korony z rzędu. Teraz priorytetem dla The Bhoys jest doprowadzenie do powrotu Rodgersa do Glasgow. Anglik podczas niemal trzyletniej (2016-2019) przygody z klubem wygrał siedem trofeów, w tym dwa mistrzostwa kraju. Choć pożegnał się, rozwścieczając kibiców, dziennikarze Sky Sports przekonują, że w tym przypadku czas zaleczył rany. Sam trener również jest otwarty na powrót do Glasgow.

Innymi kandydatami do przejęcia Celticu są Enzo Maresca (asystent Pepa Guardioli w Manchesterze City) czy Jesse Marsch.

