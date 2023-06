IMAGO / Jonathan Moscrop Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Adrien Rabiot ma za sobą najlepszy – i być może ostatni – sezon w Juventusie

Stara Dama wciąż liczy, że Francuz przedłuży z nią umowę

Do tego o usługi pomocnika walczą Manchester United oraz Atletico Madryt

Rabiot może przebierać w ofertach z najlepszych lig Europy

Adrien Rabiot dopiero w swoim czwartym sezonie w Juventusie zaczął grać tak, jak od niego oczekiwano. Miniona kampania w wykonaniu reprezentanta Francji była bardzo udana, nie dziwi zatem, że ten ma na stole sporo ofert. Sytuacja staje się tym ciekawsza, że 1 lipca 28-latek najprawdopodobniej zostanie wolnym agentem. Jego umowa ze Starą Damą dobiegnie bowiem końca. Rekordowi mistrzowie Włoch wciąż naciskają jednak na piłkarza, by ten pozostał w Turynie jeszcze przez rok. Jeśli jednak pomocnik nie będzie miał na to ochoty – a wiele na to wskazuje – może przebierać w propozycjach od wielkich marek.

Głównym kandydatem do sprowadzenia Francuza jest Manchester United. Anglicy mają przewagę ekonomiczną, a projekt Erika ten Haga jest w stanie skusić czołowych graczy. W grze o usługi 28-latka pozostaje też jednak Atletico Madryt. Jak donoszą dziennikarze AS-a, Rojiblancos planują wykorzystać “agenta Griezmanna”, by ten przekonał rodaka do przenosin do stolicy Hiszpanii. Sam zainteresowany nie podjął jeszcze decyzji.

Rabiot rozegrał w minionym sezonie 48 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 11 bramek i sześć asyst.

