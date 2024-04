Bayer będzie obserwował obrońcę z Serie A. To objawienie tego sezonu

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Riccardo Calafiori

Riccardo Calafiori obserwowany przez Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen po sezonie może stracić swoją jedną z największych gwiazd. Jonathan Tah bowiem znalazł się na liście życzeń Bayernu Monachium. Niemiecki stoper już rok temu mógł opuścić BayArena, a według doniesień Floriana Plettenberga, zawodnik wciąż może być gotowy na zmianę barw klubowych. W tym celu skauci „Aptekarzy” zaczęli powoli rozglądać się za nowym stoperem.

Z informacji przekazanych przez dziennik „Bild” dowiadujemy się, że skauci Bayeru Leverkusen będą obecni we Włoszech. Tam będą obserwowali Riccardo Calafioriego, który rozgrywa fantastyczny sezon. Zawodnik Bologni jednak w nadchodzących meczach nie będzie miał specjalnie wymagających przeciwników. Zespół prowadzony przez Thiago Mottę mianowicie zmierzy się z Udinese Calcio oraz Torino.

Bayer Leverkusen jeśli chce pozyskać włoskiego defensora, to będzie musiał zmierzyć się z Juventusem. „Stara Dama” również może zagiąć parol na 21-latka w letnim okienku. Natomiast potencjalny transfer Riccardo Calafioriego nie będzie należał do najtańszych. Bologna wyceniła swojego gwiazdora na 25 milionów euro. Działacze ze Stadio Renato Dall’Ara zrobili dobry interes ze sprowadzeniem wychowanka AS Romy, bowiem przed sezonem zapłacili za niego zaledwie cztery miliony euro. Dziś wartość Włocha jest ponad pięciokrotnie wyższa.

Sprawdź także: Bayern Monachium złożył obietnicę piłkarzowi. Bayer Leverkusen straci ważnego gracza