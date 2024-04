Josip Stanisić w przyszłym sezonie wróci do Bayernu Monachium i będzie ważną częścią zespołu. Obrońca Bayeru Leverkusen o swojej przyszłości opowiedział przed kamerami Sky Sport.

PressFocus Na zdjęciu: Josip Stanisic

Josip Stanisić ma być ważną częścią planów Bayernu

Bayer Leverkusen po zakończeniu sezonu rozstanie się z reprezentantem Chorwacji. Josip Stanisić po rocznej przygodzie na BayArena zakończonej zdobyciem mistrzostwa Niemiec powróci do klubu, z którego został wypożyczony. Choć Aptekarze próbowali zrobić wszystko, co w ich mocy, aby 24-latek pozostał w drużynie, to Bayern Monachium wiąże z obrońcą plany na przyszłość.

Stanisić w rozmowie z Sky Sport wyznał, że odbył kilka rozmów z Die Roten. Klub zapewnił go, że będzie ważną częścią ich planów. Urodzony w Monachium zawodnik podkreślił jednak, że mimo wszystko pozostaje w pełni skupiony na dokończeniu sezonu z obecnym zespołem.

– Mieliśmy kilka rozmów z Bayernem. Zapewnili mnie, że będę ważną częścią ich planów. Aktualnie skupiam się w stu procentach na Bayerze i tak zostanie do końca sezonu – powiedział Josip Stanisic w rozmowie z Sky Sport.

Josip Stanisić w barwach Bayeru rozegrał w bieżącej kampanii 31 spotkań, w których strzelił dwie bramki i zaliczył cztery asysty. W ostatniej kolejce przedłużył passę 44 meczów bez porażki. Chorwat wpisał się na listę strzelców w doliczonym czasie gry w spotkaniu z Werderem. Wcześniej strzelił bramkę w rywalizacji z Bayernem Monachium. Obecna umowa, którą jest związany z Bawarczykami wygasa latem 2026 roku. W pierwszym zespole Bawarczyków ma ten moment 41 występów.