Rewelacja ME woli Holandię niż Włochy. “Lepsze perspektywy”

Karol Borys to jeden z tych zawodników, którzy po fantastycznych Mistrzostwach Europy do lat 17 może liczyć na szerokie zainteresowanie klubów spoza Polski. Jarosław Koliński z Przeglądu Sportowego informuje, że reprezentanta Biało-Czerwonych obserwuje nie tylko AC Milan, ale także PSV Eindhoven, które ma proponować mu bardziej atrakcyjne warunki współpracy.

PressFocus Na zdjęciu: Karol Borys (Polska U17 - Niemcy U17)

Karol Borys podczas Mistrzostw Europy do lat 17 był jedną z najjaśniejszych postaci znakomicie spisującej się reprezentacji Polski. Ofensywny pomocnik zanotował pięć występów podczas turnieju i strzelił trzy gole. Biało-Czerwoni dotarli aż do półfinału, w którym musieli uznać wyższość Niemców. W tym pojedynku 16-latek także zanotował trafienie.

Marcin Torz, dziennikarz “Super Expressu, niedawno poinformował, że piłkarz Śląska Wrocław wzbudza ogromne zainteresowanie europejskich klubów. AC Milan miał już nawet złożyć ofertę wychowankowi Wojskowych.

Teraz – jak twierdzi Jarosław Koliński z Przeglądu Sportowego – do gry o pozyskanie utalentowanego piłkarza włączyło się PSV Eindhoven. Holendrzy “mieli już wykonać telefon do szefów dolnośląskiej ekipy, by prosić o zgodę na przyjazd do akademii Boeren”. Borys ma preferować przenosiny do drużyny z Philips Stadion, ponieważ będzie miał okazję na grę w drugiej drużynie, a więc na zapleczu Eredivisie. Natomiast Rossoneri proponują mu występy w Primaverze, czyli lidze młodzieżowej.