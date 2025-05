Real na zakupach w Premier League. Alonso naciska na transfer mistrza świata

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Mac Allister na radarze Realu, Alonso może użyć kontaktów w Liverpoolu

Real Madryt po kiepskim sezonie rozpoczął pracę nad transferami nowych zawodników. Niebawem do zespołu na pewno dołączy dwóch nowych piłkarzy, czyli Dean Huijsen i Trent Alexander-Arnold. Co więcej, lada moment dojdzie także do zmiany trenera, a odpowiedzialność za wyniki przejmie Xabi Alonso. Zatrudnienie hiszpańskiego szkoleniowca może pomóc przeprowadzić kolejny duży transfer.

Nie od dziś wiadomo, że w kręgu zainteresowań Królewskich znajduje się Alexis Mac Allister, czyli mistrz świata z 2022 roku. Argentyńczyk aktualnie gra w barwach Liverpoolu. Natomiast nie brakuje głosów, że jeśli będzie chciał zmienić otoczenie, to The Reds nie będą stać mu na drodze. Klub z Anglii wycenił nawet środkowego pomocnika na 100 milionów euro.

Nowe informacje ws. potencjalnego transferu Mac Allistera do Realu przekazał serwis Football Insider. Ich zdaniem w transakcji mogą pomóc relacje Xabiego Alonso z Liverpoolem. Hiszpan to były piłkarz drużyny z Anfield Road, który mimo upływu czasu wciąż ma znakomite relacje z najważniejszymi ludźmi w klubie. Ten fakt może znacząco wpłynąć na potencjalny hit transferowy.

Alexis Mac Allister przeniósł się do Liverpoolu przed sezonem 2023/2024 z Brighton & Hove Albion za ok. 40 mln euro. Jak dotąd wystąpił w 95 meczach, w których zdobył 14 goli i zaliczył 13 asyst. Na swoim koncie ma triumf w Premier League oraz Carabao Cup.