Real liczy na wielki transfer. Pomóc ma zatrudnienie Alonso

Sipa US / Alamy, QSP / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez i Xabi Alonso

Zubimendi pod lupą Realu, najpierw muszą zatrudnić Alonso

Real Madryt nie traci czasu i już rozpoczął pracę nad letnim okresem transferowym. Florentino Perez nie zamierza oszczędzać, bowiem wyznaczył sobie za cel sprowadzenie reprezentanta Hiszpanii, który kilka miesięcy temu świętował zdobycie mistrzostwa Europy.

Jak można przeczytać na portalu Fichajes celem transferowym Królewskich został Martin Zubimendi. Środkowy pomocnik Realu Sociedad nie może narzekać na brak zainteresowania. W ostatnich miesiącach o jego usługi zabiegają czołowe zespoły z Premier League.

Zubimendi to kluczowy piłkarz Realu Sociedad, którego wyróżnia wizja gry, precyzja podań i umiejętność odzyskiwania piłki w środku pola. Te cechy sprawiają, że Real Madryt uważa go za idealnego kandydata do wzmocnienia drugiej linii w zespole. Czynnikiem, który może przekonać 26-latka na przeprowadzkę do stolicy, ma być osoba trenera, ale nie jest nim Carlo Ancelotti. Źródło sugeruje, że ewentualne zatrudnienie Xabiego Alonso przybliży Los Blancos do pozyskania Hiszpana.

Nie jest tajemnicą, że Xabi Alonso od dawna przymierzany jest do roli trenera Realu Madryt. Już latem ubiegłego roku dużo pisano, że może zastąpić Carlo Ancelottiego. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy znajdzie zatrudnienie u Florentino Pereza, bowiem na każdym kroku obecny opiekun Królewskich powtarza, że nie zrezygnuje z pracy w klubie. Umowa włoskiego taktyka z Realem wygasa w czerwcu 2026 roku.