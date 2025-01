Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior i Carlo Ancelotti

Ancelotti pewny przyszłości Viniciusa

Liderem La Liga po 20 spotkaniach jest Real Madryt, co jeszcze w grudniu wcale nie było takie oczywiste. Jednak Barcelona wyraźnie obniżyła loty i spadła na trzecie miejsce. Blaugranę wyprzedzili nie tylko Królewscy, ale także Atletico. Przewaga Los Blancos nad derbowymi rywalami wynosi dwa punkty, natomiast Barca traci już siedem oczek. W tej serii gier Carlo Ancelotti i spółka zmierzą się z ostatnim w tabeli Realem Valladolid.

Na przedmeczowej konferencji prasowej włoski trener musiał zmierzyć się nie tylko z pytaniami dotyczącymi zbliżającego się starcia. Tematem numer jeden na początku spotkania z dziennikarzami stał się oczywiście Vinicius Junior. Ancelotti zareagował na doniesienia dotyczące transferu Brazylijczyka.

– Cóż, to co wiem, a mam bezpośrednie informacje od zawodnika, to to, że jest tutaj bardzo szczęśliwy i chce tworzyć historię w Realu Madryt – stwierdził doświadczony trener. Chwilę później Ancelotti przyznał, że „ostatnio zbyt wiele razy złościł się na konferencjach prasowych, ale kolejne pytania o sytuację Viniciusa wcale mu nie przeszkadzają”.

Vinicius niedawno sam odniósł się do plotek łączących go z przenosinami do Arabii Saudyjskiej. – Moja przyszłość to Real Madryt. Strzeliłem dla klubu moich marzeń 101 goli. Trafiłem tu jako dzieciak, a bycie częścią historii tego klubu sprawia, że jestem najszczęśliwszy na świecie. Dziękuję wszystkim, którzy mi w tym pomagają.