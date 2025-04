Real skłonny sprzedać gwiazdora. Wszystko przez spadek w hierarchii

ZUMA Press, Inc./Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real może sprzedać Brahima Diaza

Real Madryt bez dwóch zdań w tym sezonie zawodzi. Właściwie trzeba powiedzieć, że na kilka tygodni przed zakończeniem rozgrywek, Królewscy de facto o nic już nie grają. Strata do Barcelony w hiszpańskiej La Liga jest spora, a patrząc na finał Pucharu Króla, nawet bezpośredni mecz niewiele może zmienić. Z tego też powodu trwają intensywne spekulacje co do tego, jak będzie wyglądał zespół Los Blancos w następnej kampanii.

Wiadomo już, że najprawdopodobniej dojdzie do zmiany szkoleniowca. Xabi Alosno ma zastąpić Carlo Ancelottiego, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ. Zmiany dosięgnąć mają jednak także kadrę. Według informacji przekazanych przez serwis „Fichajes”, Real Madryt rozważy sprzedaż Brahima Diaza w tym okienku transferowym. Wszystko przez fakt, że jego pozycja w hierarchii drużyny spadła w obecnym sezonie.

Brahim Diaz w sumie w tym sezonie rozegrał dla Królewskich 48 spotkań, w których zdobył sześć spotkań i zanotował siedem asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 25-letniego Marokańczyka na 45 milionów euro. W sumie dla zespołu ze stolicy Hiszpanii rozegrał on 114 spotkań. Wcześniej związany był z AC Milanem oraz Manchesterem City. Kontrakt ofensywnego gracza wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

