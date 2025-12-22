Real Madryt szykuje bombę transferową. Chce gwiazdora Bayernu

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Michael Olise na radarze Realu Madryt

Real Madryt nieustannie monitoruje rynek transferowy w poszukiwaniu piłkarzy, którzy w dalszej perspektywie mogliby wzmocnić szeregi zespołu prowadzonego przez Xabiego Alonso. Włodarze klubu ze stolicy Hiszpanii analizują kilka newralgicznych pozycji, a jedną z tych, które wyraźnie odstają pod względem jakościowym, jest na pewno prawe skrzydło.

Królewscy poszukują ofensywnego zawodnika o określonej charakterystyce. Chcą sprowadzić piłkarza, który swobodnie porusza się w bocznym sektorze boiska, potrafi tworzyć przewagę w pojedynkach jeden na jednego oraz regularnie notuje liczby.

Jak ustalił brytyjski dziennik „The Mirror”, uwagę Realu Madryt przykuł gwiazdor Bayernu Monachium – Michael Olise. 24-letni reprezentant Francji robi ogromne wrażenie w Bundeslidze i jest uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy niemieckiej ekstraklasy.

Piętnastokrotni triumfatorzy Ligi Mistrzów uważnie obserwują jego sytuację, rozważając złożenie oferty w przyszłości. Na razie taki transfer pozostaje jednak sprawą odległej perspektywy, ponieważ zawodnik póki co nie planuje odejścia z zespołu Die Roten.

Urodzony w Londynie skrzydłowy z powodzeniem występuje w barwach Bayernu Monachium od lipca 2024 roku, gdy trafił na Allianz Arenę za 53 miliony euro z Crystal Palace. Michael Olise w obecnym sezonie rozegrał już 30 spotkań, zdobył 13 bramek i zanotował 16 asyst. Jego wartość rynkowa, według fachowego serwisu „Transfermarkt”, wynosi aż 130 milionów euro. Kontrakt piłkarza z niemiecką ekipą jest ważny do 2029 roku.