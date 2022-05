fot. PressFocus Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

Aurelien Tchouameni może niebawem zmienić barwy klubowe. 22-latek ostatnio jest jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym. Chętni na pozyskanie zawodnika są przede wszystkim sternicy PSG i Realu Madryt.

Nie milkną doniesienia na temat przyszłości Aureliena Tchouameniego

22-latek znalazł się ostatnio na świeczniku mediów

W wyścigu po podpis zawodnika pod kontraktem biorą udział dwaj europejscy giganci

Real zwiększył ofertę

Aurelien Tchouameni to zawodnik, broniący aktualnie barw AS Monaco. Niemniej bardzo realny scenariusz zakłada, że 22-latek wkrótce zmieni pracodawcę. Nowe wieści na temat przyszłości defensywnego pomocnika przekazał dziennikarz Fabrizio Romano.

Wierząc informacjom znanego żurnalisty, Real Madryt powiększył swoją ofertę za Tchouameniego do 80 milionów euro plus bonusy. To miała być odpowiedź działaczy Los Blancos na 100-milionową ofertę PSG.

Negocjacje w sprawie przyszłości ośmiokrotnego reprezentanta Francji trwają. Real Madryt ma podobno nadzieje na to, że uda się sfinalizować transakcję jeszcze w tym tygodniu. Chociaż klub z Paryża na pewno nie będzie chciał odpuścić tematu.

Tchouameni w ostatnim sezonie wystąpił łącznie w 50 meczach, notując w nich pięć trafień i trzy asysty. Zawodnik do Monaco trafił w styczniu 2020 roku z Bordeuax za 18 milionów euro. Prawonożny piłkarz to jednocześnie wychowanek Żyrondystów.

