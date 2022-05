PressFocus Na zdjęciu: Paul Pogba

Paul Pogba nie będzie w przyszłym sezonie zawodnikiem Paris Saint-Germain, informują francuskie media. Jednak nie wynika to z woli zawodnika, a z planów nowego dyrektora sportowego paryskiego klubu, który nie widzi Francuza jako kandydata do wzmocnienia drużyny.

PSG rezygnuje ze starań o Paula Pogbę

Nowy dyrektor sportowy paryskiego klubu ma inne plany na letnie okienko transferowe

Paryżanie szukają alternatyw w związku z prawdopodobnym transferem Tchouameniego do Realu Madryt

Luis Ocampos nie widzi w swoich planach Pogby

O zmianie dyrektora sportowego w Paris Saint-Germain mówiło się już od dawna. O ile Leonardo mocno naciskał na ściągnięcie gracza Manchesteru United, o tyle Luis Campos nie widzi go swoich planach, dlatego paryżanie mieli zrezygnować ze starań o podpis francuskiego pomocnika.

Pogba był celem PSG, odkąd jego urok w United zaczął zanikać. Zeszłego lata doszło do bezpośredniego kontaktu między reprezentantem Francji a klubem, ale Leonardo postanowił poczekać do czerwca tego roku ze względu na sytuację kontraktową zawodnika Czerwonych Diabłów.

Jego kontrakt w United wygasa za miesiąc i jest bardzo mało prawdopodobne, że podpisze nową umowę z zespołem prowadzonym przez Erika Ten Haga. W Premier League w sezonie 2021/22 Pogba rozegrał 20 spotkań, strzelając jedną bramkę i notując dziewięć asyst.

Wydaje się, że w tym momencie Paul Pogba najbliżej ma do Juventusu. Obie strony, według mediów, osiągnęły już porozumienie w sprawie indywidualnego kontraktu, jednak wciąż czekamy na oficjalne potwierdzenie tych doniesień. Wielkim zwolennikiem transferu Francuza do Starej Damy jest Max Allegri, który miał odbyć rozmowę z pomocnikiem namawiając go do powrotu do Turynu.

Priorytetem Luisa Camposa było podpisanie kontraktu z Aurelienem Tchouamenim w celu wzmocnienia pomocy PSG. Pomocnik Monako zdecydował się jednak dołączyć do Realu Madryt i według RMC Sport jego transfer może zostać sfinalizowany w ciągu najbliższych dni. W związku z tym dyrektor sportowy paryskiego klubu pracuje obecnie nad innymi opcjami wzmocnienia drugiej linii przed rozpoczęciem nowej kampanii.

Zobacz również: Real Madryt finalizuje rozmowy ws. reprezentanta Francji