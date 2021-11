Real Madryt jest poważnie zainteresowany sprowadzeniem do siebie utalentowanego napastnika Fulham, Fabio Carvalho – poinformował dziennik “Mundo Deportivo”. Dla młodzieżowego reprezentanta Anglii taki tranfer byłby spełnieniem marzeń, ponieważ od wielu lat kibicuje Królewskim.

Real Madryt szuka wzmocnień w Anglii i nie jest wyluczone, że dokona transferu zawodnika Fulham

Fabio Carvalho chciałby trafić do hiszpańskiego giganta

Transfer nie dojdzie do skutku w najbliższym oknie, bardziej prawdopodobny jest w lecie 2022 roku

Real Madryt zapoluje na talent?

Wiele wskazuje na to, że Fabio Carvalho nie przedłuży swojego kontraktu z Fulham 19-latek jest obiektem zainteresowania między innymi Realu Madryt. Carvalho aktualnie wraca do pełni sił po ciężkiej kontuzji kolana. The Cottagers od dłuższego czasu rozmawiali z agentami tego piłkarza na temat przedłużenia jego kontraktu, który obowiązuje do końca obecnego sezonu. 19-latek chce jednak zmienić otoczenie i wiele wskazuje na to, że piłkarz Fulham w letnim okienku transferowym może zasilić ekipę Realu Madryt.

Według informacji przedstawionych przez “Mundo Deportivo” 19-letni napastnik jest wielkim fanem Królewskich i informacja o zainteresowaniu jego osobą ze strony hiszpańskiego giganta bardzo go ucieszyła. Fabio Carvalho w bieżącym sezonie Championship zdobył dla Fulham trzy gole i zanotował jedną asystę w sześciu spotkaniach. 19-latek wraca teraz do pełni sił po kontuzji, która wyeliminowała go z gry we wrześniowych i październikowych meczach jego drużyny. W sezonie 2020/2021 Carvalho zdobył w rozgrywkach Premier League 2 jedenaście bramek w 13 występach dla rezerw Fulham.