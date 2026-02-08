Real Madryt zaplanował letnie okienko. Oto główne cele giganta

Real Madryt planuje wzmocnienia pod kątem letniego okienka. "AS" sugeruje, że priorytetem jest przeprowadzenie trzech transferów. Ujawnia także, co stanie się z dwójką wypożyczonych piłkarzy.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real zamierza przeprowadzić trzy transfery

Real Madryt postanowił, że zimą nie dokona korekt w składzie. Choć drużyna ma ewidentne braki i jest trapiona problemami zdrowotnymi, władze klubu uważają, że wciąż jest ona wystarczająco szeroka i jakościowa, by walczyć o najwyższe cele. Na wzmocnienia trzeba poczekać do lata, kiedy to wyjaśni się również temat przyszłości niektórych gwiazd, w tym Viniciusa Juniora.

Jeśli nie dojdzie do istotnych rozstań, Real Madryt spróbuje przeprowadzić latem trzy transfery. Propozycji nowego kontraktu nie otrzyma David Alaba, zaś w przypadku Antonio Rudigera decyzja jeszcze nie zapadła. Klub ma świadomość, że defensywa wymaga kolejnych wzmocnień, dlatego na Santiago Bernabeu może pojawić się dwóch nowych środkowych obrońców. Personalia kandydatów nie są powszechnie znane – do tej pory Królewscy byli łączeni z takimi piłkarzami, jak Ibrahima Konate czy Nico Schlotterbeck.

Real dostrzega też potrzebę pozyskania pomocnika, który będzie odpowiadał za kreowanie gry. Wymarzonym ruchem jest oczywiście wyciągnięcie z Paris Saint-Germain Vitinhi, ale bardziej realny zdaje się być transfer Keesa Smita. Ostateczny wybór zapadnie między tymi dwoma zawodnikami.

„AS” ujawnia także plany wobec dwóch wypożyczonych piłkarzy. Endrick oraz Nico Paz wrócą po sezonie do stolicy Hiszpanii i będą traktowani jako dodatkowe transfery.