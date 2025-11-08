Real Madryt zainteresowany transferem z Liverpoolu! Gwiazdor zdecydował

Real Madryt od jakiegoś czasu interesuje się sprowadzeniem Alexisa Mac Allistera z Liverpoolu. Argentyńczyk nie jest jednak zainteresowany transferem, o czym poinformował serwis "Football Insider".

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Alexis Mac Allister nie chce transferu do Realu

Real Madryt w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Właściwie można nawet powiedzieć, że Królewscy są w na tyle dobrej formie, że zaczynają odjeżdżać FC Barcelonie w walce o mistrzostwo Hiszpanii. Dysproporcję pomiędzy tymi dwoma ekipami doskonale było widać w ostatnim El Clasico, gdzie Los Blancos zdecydowanie przeważali i zdominowali rywali.

Niemniej niezależnie od gry i wyników w ostatnim czasie sporo mówiło się także o tym, że klub będzie chciał zimą lub latem sprowadzić nowego środkowego pomocnika. Xabi Alonso ma wyrażać taką chęć ze względu na słabe zabezpieczenie tej pozycji i potrzebę podniesienia jakości. W tym kontekście głównie mówiło się do tej pory o transferze Alexisa Mac Allistera z Liverpoolu. Jednak według informacji przekazanych przez serwis „Football Insider”, sam piłkarz z Argentyny nie ma zamiaru przenosić do Hiszpanii i to nawet pomimo faktycznego zainteresowania Realu Madryt.

Alexis Mac Allister w tym sezonie rozegrał dla The Reds w sumie 15 spotkań, w których zdobył jednego gola oraz zanotował dwie asysty. Łącznie ten 26-letni pomocnik dla Liverpoolu wystąpił 110 razy. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Argentyny na 100 milionów euro. Jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

