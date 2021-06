Według informacji przekazanych przez hiszpański dziennik Marca – Real Madryt wyraził zainteresowanie Alexandrem Isakiem, a przy okazji śledzi poczynania napastnika Szwecji podczas zmagań na Euro 2020. Z drugiej strony władze Realu Sociedad twierdzą, że nie ma na razie dowodów na to, aby do klubu wpłynęła konkretna oferta za 21-latka.

Alexander Izak znalazł się na liście życzeń Realu Madryt

Kontrakt zawodnika z Realem Sociedad jest ważny do 2024 r., a oprócz Królewskich zainteresowanie 21-latkiem wyraziły również kluby z Premier League

Aleksander Isak następcą Karima Benzemy w Realu Madryt?

Real Madryt dołączył do grona klubów, które wyrażają zainteresowanie usługami Alexandra Isaka. Młody napastnik trafił do La Liga po transferze z Borussii Dortmund. Trzeba przyznać, że w szeregach Realu Sociedad od trzech lat radzi sobie całkiem nieźle. Co więcej, ma też ważny kontrakt do 2024 r., a także specjalną klauzulę w umowie, która pozwala na wykup piłkarza po wpłaceniu 70 milionów euro do kasy drużyny z San Sebastian.

Królewscy znaleźli się w przełomowym momencie. Można powiedzieć, że po odejściu Zidane’a oraz Sergio Ramosa pewna epoka w Madrycie dobiegła końca. Carlo Ancelotti również nie będzie miał łatwego zadania, aby ponownie zbudować kadrę, która będzie walczyła o najwyższe cele w Europie. Luka Modrić odejdzie z klubu w następnym roku, natomiast Karim Benzema i Toni Kross mają już swoje lata, z kolei Raphael Varane nie jest skłonny na kompromis, żeby przedłużyć obowiązującą umowę. Wszystkie powyższe czynniki wpływają na niekorzyść włoskiego trenera, jednak Ancelotti słynie z tego, że potrafi scalić zespół w najtrudniejszych momentach, a przy okazji lubi stawiać na młodzież.

Stąd też pomysł, by ściągnąć do Madrytu Isaka. W kampanii 2020/21 Szwed wystąpił łącznie w 44 meczach, w których strzelił 17 goli oraz zanotował dwie asysty. Tymczasem nie może trafić do siatki na Euro 2020, ale będzie miał jeszcze okazję, ponieważ Żółto-niebiescy zagrają w 1/8 finału z Ukrainą.

Kluby z Premier League również monitorują sytuację Isaka

Oprócz Realu Madryt, również ekipy z Premier League uważnie monitorują każdy ruch Alexandra Isaka. Dziennikarze Marci, uważają że największe zainteresowanie dotychczas wykazywał Arsenal. Kanonierzy są gotowi zapłacić klauzulę snajpera, żeby uniknąć rywalizacji z innymi gigantami.

Jednak władze Realu Sociedad znane są z twardych negocjacji. Hiszpańskie media są przekonane, że tego lata Isak nigdzie nie odjedzie, a obecny klub 21-latka będzie dążył do tego, żeby w następnych miesiącach podpisać nowy kontrakt, po którym kwota klauzuli automatycznie wzrośnie. Władze z San Sebastian na razie nie otrzymały żadnej konkretnej oferty za swojego piłkarza, ale wydaję się to tylko kwestią czasu.

