Jeszcze przed końcem sezonu 2020/21 do mediów wypłynęły nowe wieści na temat przenosin Jadona Sancho do Manchesteru United. Czerwone Diabły przynajmniej od roku próbują sprowadzić 21-latka na Old Trafford. Tymczasem Bild doszedł do informacji, z których wynika że BVB nie planuje robić promocji na utalentowanym skrzydłowym. Co więcej, klub wysyła jasny sygnał w stronę wszystkich zainteresowanych – “jeśli chcesz Sancho, sięgnij głęboko do kieszeni”.

Talent Jadona Sancho rośnie w siłę, przez co zawodnik stał się obiektem westchnień na rynku transferowym

Najbliżej pozyskania Anglika jest Manchester United, który wciąż próbuje nieco obniżyć żądania BVB

Jodan Sancho marzeniem każdego giganta?

Jodan Sancho rozpoczął swoją przygodę z futbolem w szkółce Watfordu. Skauci Manchesteru City w pewnym momencie przygarnęli młodego piłkarza do siebie, jednak przez dwa lata piłkarz nie otrzymał szansy, aby zagrać w pierwszym zespole i zadecydował się na zmianę otoczenia.

W wieku 17-lat przeniósł się do Niemiec, gdzie za około 8 milionów euro trafił do Borussii Dortmund. Trzeba przyznać, że Sancho z każdym występem w Bundeslidze zyskiwał na sile, a przy okazji odpowiednio zadbano o jego rozwój, tak że teraz BVB wycenia usługi Anglika na około 100 milinów euro.

Tylko w tym sezonie Jodan Sancho wystąpił łącznie w 38 spotkaniach, w których zanotował 20 asyst oraz strzelił 16 goli. Taki wynik sprawia, że 21-latek stał się obiektem westchnień wielu gigantów, którzy jeżeli chcą sprowadzić go do siebie, będą musieli sięgnąć głęboko do kieszeni.

Manchester United w ofensywie transferowej

Niecały miesiąc temu, Manchester United zaoferował za Sancho 70 milionów euro. Wówczas nie mieliśmy pewności, jak zareagowały władze Borussii Dortmund, które w poprzednim sezonie nawet nie zeszły z zaporowej kwoty, sięgającej jeszcze 130 milinów euro.

Manchester United are prepared to pay €85m for Jadon Sancho. #MUFC confirm the intention to include add ons: payment structure to be discussed now. 🔴



Personal terms and agents fee already agreed.



BVB feeling is ‘deal now closer’, as per @bild @cfbayern. But they want €95m. https://t.co/migIpvqpWL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2021

Tym razem jest trochę inaczej. Po pierwszej, nowej propozycji Czerwonych Diabłów już wiemy, że BVB nie planuje robić żadnych promocji. Według informacji przekazanych przez Bild oraz Fabrizio Romano możemy stwierdzić, że obie strony wciąż pozostają w dobrych relacjach i w najbliższym czasie zapewne dojdą do porozumienia.

Prawdopodobnie Manchester United zaoferuje za skrzydłowego nie więcej niż 85 milionów euro. W konsekwencji klub z Old Trafford może zgodzić się na dodatkowe opłaty jedynie w formie bonusów.

Możemy być pewni, że saga związana z przenosinami Sancho do Anglii jeszcze trochę potrwa. Ekipa ze Signal Iduna Park przedstawiła jasne stanowisko i na pewno nie odda swojego talentu w cenie promocyjnej.

