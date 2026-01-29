Real Madryt może przeprowadzić zaskakujący transfer. Na celowniku Królewskich znalazł się Natan z Realu Betis - informuje Sports Boom. Defensor niegdyś kompletnie nie poradził sobie na boiskach Serie A.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Natan wzbudził zainteresowanie Realu Madryt

Real Madryt przeżywa trudne chwile. Nie tak dawno klub zdecydował się na zmianę trenera. Xabiego Alonso zastąpił Alvaro Arbeloa. Dziś Królewscy przechodzą przez nowy etap, ale nie jest on obarczony specjalnie trudną sytuacją. Los Blancos będą rywalizowali w Lidze Mistrzów na etapie 1/16 finału, a na dodatek tracą zaledwie punkt w lidze do FC Barcelony.

Nie od dziś wiemy, że Real Madryt ma olbrzymie problemy na pozycji obrońcy. Celem Florentino Pereza i spółki jest wzmocnienie właśnie tej pozycji. Bardzo ciekawe informacje w tej sprawie przekazuje serwis „SportsBoom”. Otóż Królewscy mogą sięgnąć po ligowego rywala. W ich kręgu zainteresowań znalazł się Natan, który na co dzień reprezentuje barwy Realu Betis.

Postać Natana jest bardzo dobrze znana na południu Italii. Niegdyś SSC Napoli zdecydowało się pozyskać brazylijskiego obrońcę, wiążąc z nim olbrzymie nadzieje. Ten transfer okazał się kompletną klapą. Zawodnik kompletnie nie poradził sobie na boiskach Serie A. Odżył dopiero, kiedy przeprowadził się do Hiszpanii.

Natan w trwającej kampanii rozegrał 27 spotkań w koszulce Realu Betis. Brazylijczyk nie ma na koncie gola, ale może pochwalić się jedną asystą. Udało mu się ją zaliczyć w rozgrywkach Ligi Europy.