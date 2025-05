Xabi Alonso nie chce tego piłkarza. Real sprzeda gwiazdę

dpa/Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real pożegna się z Mendym na prośbę Alonso

Real Madryt tego lata z całą pewnością przejdzie spore zmiany. Wszystko bowiem wskazuje na to, że Królewscy po dość przeciętnym, a nawet po prostu słabym sezonie zmuszeni będą mocno przemodelować swoją kadrę. Wiadomo już, że Xabi Alonso przejmie klub od nowej kampanii, a wraz z nim do klubu dołączy Trent Alexander-Arnold oraz Dean Huijsen. To jednak nie koniec ruchów.

Królewscy szykują także transfer pomocnika, którym może być jedna z gwiazd Bundesligi. Okazuje się jednak, że nowy szkoleniowiec ma także wymagania co do obecnej kadry. Według informacji przekazanych przez serwis „Fichajes”, Xabi Alonso zdecydował, że w jego zespole nie ma miejsca dla Ferlanda Mendy’ego. Hiszpan chce postawić na kogoś innego na tej pozycji lub kompletnie zmienić system gry.

Ferland Mendy w tym sezonie rozegrał dla Realu Madryt 31 spotkań, w których zanotował tylko dwie asysty. Łącznie 29-letni Francuz dla zespołu Los Blancos wystąpił w 201 spotkaniach, gdzie zdobył sześć goli oraz zanotował dziewięć asyst. Lewy obrońca wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 18 milionów euro, a jego kontrakt z Realem wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

