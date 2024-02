Kylian Mbappe od nowego sezonu będzie piłkarzem Realu Madryt. Na temat przejścia jednego z najlepszych piłkarzy na świecie do ligi hiszpańskiej wypowiedział się prezydent La Ligi - Javier Tebas. W rozmowie z L'Equipe przyznał, że Królewscy rozegrali sprawę transferu wzorowo.

Imago / Irina R. Hipolito Na zdjęciu: Javier Tebas

Kylian Mbappe latem zamieni Paris Saint-Germain na Real Madryt

Prezydent La Ligi jest zachwycony transferem jednego z najlepszych piłkarzy do ligi hiszpańskiej

Javier Tebas przyznał, że Los Blancos znajdują się w świetnej sytuacji finansowej

Javier Tebas pochwalił Real Madryt za przygotowanie transferu Mbappe

Kylian Mbappe jakiś czas temu przekazał informację, na którą czekał cały piłkarski świat. Gwiazda Paris Saint-Germain zdecydowała się na opuszczenie zespołu wraz z końcem bieżącego sezonu. Nie jest tajemnicą, że następnym przystankiem w karierze 25-letniego piłkarza ma być Real Madryt. Co więcej, z informacji mediów wynika, że obie strony ustaliły już warunki przyszłej umowy.

Na ten transfer czekali kibice na cały świecie, ale również z tego powodu ręce zaciera prezydent La Liga. Javier Tebas wie, że przejście Mbappe do Madrytu spowoduje wzrost zainteresowania ligą hiszpańską, tak jak to było kiedyś w przypadku transferu Cristiano Ronaldo. Na ten temat Tebas rozmawiał w wywiadzie z portalem L’Equipe.

– Podpisanie kontraktu z Mbappe to świetna wiadomość nie tylko dla Realu Madryt, ale całej hiszpańskiej piłki. To jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Z mojego punktu widzenia Bellingham, Haaland i Mbappe to trzech najbardziej dominujących graczy na świecie, a dwóch z nich będzie grać w Realu Madryt – mówił Tebas w rozmowie z L’Equipe.

Prezydent La Liga zwrócił również uwagę na aspekt finansowy przy transferze francuskiej gwiazdy do Realu. Tebas uważa, że Real wzorowo przygotował się do sprowadzenia reprezentanta Francji i latem nie będzie miał problemów z rejestracją piłkarza.

– Real Madryt znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej. Prezes i dyrektor generalny wykonują bardzo dobrą pracę. Na poziomie gospodarczym są bardzo reaktywni. Ich wyniki finansowe są bardzo dobre i mogą wydać więcej. Zachowali się rozważnie finansowo i bardzo dobrze przygotowali się do podpisania kontraktu z Mbappe. Nie muszą nikogo sprzedawać, żeby pozwolić sobie na ten transfer – powiedział prezydent La Liga.