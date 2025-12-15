Real Madryt ustalił cenę za piłkarza. 100 milionów euro i odchodzi

Eduardo Camavinga w najbliższej przyszłości może zmienić klub. Real Madryt rozważa sprzedaż pomocnika ze względu na częste kontuzje. Wycenili go na 100 milionów euro - podaje Defensa Central.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Camavinga wyceniony przez Real na 100 milionów euro

Real Madryt ma ostatnio duże problemy kadrowe ze względu na liczne kontuzje w zespole. W ostatnim meczu z Alaves nie mogło wystąpić aż sześciu zawodników. Między innymi ze względów zdrowotnych niedostępny jest Eduardo Camavinga. Dla francuskiego piłkarza to już kolejna absencja w bieżącym sezonie. Wcześniej opuścił początek rozgrywek ze względu na uraz kostki.

Identycznej kontuzji doznał jakiś czas temu, co wykluczyło go m.in. ze spotkania z Manchesterem City. 23-latek odkąd dołączył do Los Blancos często zmaga się z problemami zdrowotnymi. Od poprzedniego sezonu z tego powodu opuścił aż 204 dni.

Z racji notorycznych absencji Real Madryt rozważa sprzedaż Camavingi. Jak donosi serwis Defensa Central, środek pola ma przejść niebawem kilka zmian, a Francuz może być jednym z zawodników, którzy odejdą. Królewscy zdecydują się na rozstanie z pomocnikiem, ale pod warunkiem, że dostaną za niego ofertę wynoszącą ok. 100 milionów euro.

Camavinga trafił na Bernabeu latem 2021 roku jako 19-latek z francuskiego Rennes. Florentino Perez zapłacił za niego 31 milionów euro. Obecnie wartość piłkarza wynosi 50 mln euro. Łącznie w barwach klubu rozegrał 195 spotkań, w których zdobył 6 goli.