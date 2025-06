PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Benjamin Sesko kandydatem do ataku Realu

Jurgen Klopp, nowy szef globalnego futbolu w strukturze Red Bulla, zaskoczył Real Madryt niespodziewanym telefonem. Były menedżer Liverpoolu osobiście zaoferował Królewskim napastnika RB Lipsk, Benjamina Sesko, w momencie gdy klub rozpoczyna poszukiwania nowej „dziewiątki”.

Real Madryt zamierza latem wzmocnić ofensywę, szukając piłkarza, który uzupełni ofensywę z Kylianem Mbappe, Viniciusem Jr i Judem Bellinghamem. Potrzebny jest zawodnik zapewniający głębię składu i elastyczność taktyczną, której czasem brakowało w poprzednim sezonie.

Do tej pory w mediach pojawiały się nazwiska takie jak Ante Budimir czy Roberto Firmino, ale to Sesko zaczyna przyciągać większą uwagę. 22-letni Słoweniec to nie tylko silny fizycznie, ale i wszechstronny napastnik, który potrafi grać tyłem do bramki, dobrze porusza się w polu karnym i świetnie gra głową.

Sesko był już wcześniej obserwowany przez szefa scoutingu Realu, Juniego Calafata, a dodatkowy smaczek stanowi fakt, że interesowała się nim także Barcelona. Bezpośrednie zaangażowanie Kloppa sugeruje, że Red Bull jest gotów do negocjacji.

Największą przeszkodą może być jednak cena. RB Lipsk nie oddaje swoich graczy tanio, a Sesko podpisał niedawno nowy kontrakt. Mimo że jego profil idealnie wpisuje się w wizję Realu i Xabiego Alonso, rozmowy będą wymagać dużych nakładów finansowych.