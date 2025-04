Real Madryt przed wyzwaniem, czas na zmianę warty

fot. CORDON PRESS / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Realu Madryt w poszukiwaniu następcy Luki Modricia

Real Madryt przygotowuje się do letniego okna transferowego, w którym może poszukać między innymi wzmocnień do środka pola. Może być to następstwem tego, że najpewniej szeregi Królewskich może pożegnać Luka Modrić. Chorwat ma umowę ważną ze stołeczną ekipą do końca czerwca tego sezonu. W związku z tym już zaczęły się rozważania, kto może zastąpić zdobywcę Złotej Piłki. Wieści w sprawie przekazał TodoFichajes.com.

Głównym kandydatem na wzmocnienie giganta La Liga, jest Florian Wirtz. Pomocnik Bayeru Leverkusen to ofensywnie usposobiony gracz, który na bark zainteresowania nie może narzekać. Niemniej według niektórych bukmacherów niemiecka gwiazda zasili Los Blancos.

Wirtz to jednak nie jedyny kandydat na wzmocnienie Realu. Alternatywnym rozwiązaniem jest Vitinha z Paris Saint-Germain. Zwolennikiem tego transferu jest Juni Calafat, pełniący w klubie z Madrytu funkcję menedżera ds. skautingu. Portugalski zawodnik wystąpił w tej kampanii w 41 meczach, notując w nich sześć trafień i dwa kluczowe podania.

Na radarze klubu z Madrytu są też Nico Pacz Como czy Martin Zubimendi z Realu Sociedad i Marco Verratti z Al-Arabi. Tym samym władze Realu mają w kim wybierać, nawet jeśli finalnie okaże się, że Madrić rozstanie się z Realem.

Tymczasem na dzisiaj Królewscy koncentrują się na grze na kilku frontach. Real wciąż ma szanse na wygranie mistrzostwa La Liga, a także triumfy w Pucharze Króla i Lidze Mistrzów.

