Real Madryt w niedalekiej przyszłości planuje wzmocnić środek pola. Królewscy wytypowali już swój cel. Jest nim Alexis Mac Allister z Liverpoolu - informuje serwis "Defensa Central".

Guillermo Martinez / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Alexis Mac Allister wybierze się do Realu Madryt?

Real Madryt w niedzielne popołudnie stanie przed trudnym wyzwaniem. Podopieczni Xabiego Alonso zmierzą się na Estadio Santiago Bernabeu z FC Barceloną. Oczy całego piłkarskiego świata będą zatem zwrócone na El Clasico. Królewscy są minimalnym faworytem tej rywalizacji, ponieważ Duma Katalonii zmaga się z olbrzymimi problemami kadrowymi.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje z obozu Realu Madryt przekazuje serwis „Defensa Central”. Królewscy planują transfer, a ich głównym celem jest pozyskanie nowego środkowego pomocnika. Priorytet Hiszpanów został już ustalony. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Alexis Mac Allister z Liverpoolu.

Sprowadzenie mistrza świata będzie niezwykle trudnym zadaniem dla Realu Madryt. Liverpool nie planuje rozstawać się ze swoją gwiazdą. Królewscy zatem będą musieli wyłożyć olbrzymie pieniądze na stół, aby doszło do hitowego transferu. Warto zaznaczyć, że 26-latek jest zobowiązany kontraktem z drużyną mistrza Anglii do 30 czerwca 2028 roku.

Alexis Mac Allister reprezentuje barwy Liverpoolu od 2023 roku. Argentyński pomocnik dotychczas rozegrał 107 spotkań w koszulce The Reds. 26-latek ma na koncie 14 trafień, a także tyle samo asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia mistrza świata na 100 milionów euro.