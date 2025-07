Real Madryt poznał cenę za gwiazdę. Alonso poprosił o ten transfer

Real Madryt poznał cenę za Ibrahimę Konate. Jak poinformował serwis AS, Liverpool żąda za transfer środkowego obrońcy 50 milionów euro.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt poznał cenę za Ibrahimę Konate

Real Madryt tego lata dokonał już kilku transferów i mogłoby się wydawać, że przynajmniej linia defensywna została odpowiednio zabezpieczona. Jednak występ Królewskich na Klubowych Mistrzostwach Świata 2025 wzbudził wiele wątpliwości. Według serwisu MARCA pokłosiem porażki 0:4 z PSG była prośba Xabiego Alonso o sprowadzenie jeszcze jednego środkowego obrońcy.

W związku z tym wrócił temat transferu Ibrahimy Konate, który już jakiś czas temu stał się celem Realu Madryt. Francuski obrońca ma kontrakt do 2026 roku i ponoć byłby chętny na przenosiny do Hiszpanii. To bardzo niekomfortowa sytuacja dla Liverpoolu, bo albo Francuz zostanie sprzedany teraz, albo za kilkanaście miesięcy odejdzie za darmo i klub straci na tym finansowo.

Jak poinformował portal AS, Liverpool wycenił francuskiego defensora na 50 milionów euro. To cena, za którą The Reds byliby gotowi oddać Konate jeszcze tego lata. Jednak raczej nie jest ona zgoda z oczekiwaniami Realu, który oferował kwotę w granicach 20-25 milionów.

Pod większą presją znajduje się Liverpool, bo to The Reds muszą podjąć kluczową decyzję. Pytanie brzmi, czy klub z Anfield woli nie ryzykować utratą pieniędzy i w związku z tym sprzeda Francuza tego lata, czy też woli go zatrzymać na sezon 2025/2026, licząc na przedłużenie kontraktu.