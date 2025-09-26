Real Madryt poluje na gwiazdę. Alonso planuje transferowy hit

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Castello Lukeba może trafić do Realu!

Real Madryt w przyszłym roku rozpoczną poszukiwania nowego środkowego obrońcy, ponieważ przyszłość Davida Alaby i Antonio Rudigera stoi pod dużym znakiem zapytania. Obaj defensorzy w ostatnich miesiącach zmagali się z problemami zdrowotnymi, a ich kontrakty wygasają wraz z końcem sezonu. Wszystko wskazuje na to, że władze Los Blancos zdecydują się na gruntowną przebudowę linii obrony.

Hiszpański gigant chce sprowadzić co najmniej jednego klasowego stopera, który od razu wzmocni wyjściową jedenastkę. Początkowo priorytetem Królewskich był William Saliba, ale po przedłużeniu kontraktu z Arsenalem temat jego transferu upadł. W grze pozostaje Ibrahima Konate z Liverpoolu, choć wewnątrz klubu pojawiają się wątpliwości, czy jest idealnym kandydatem.

Według informacji „ESPN”, Real bacznie obserwuje również Castello Lukebę z RB Lipsk. 22-letni Francuz już wcześniej znajdował się w notesach skautów Los Blancos, zanim zdecydował się podpisać umowę ważną do 2029 roku. Lukeba uchodzi za jeden z największych talentów młodego pokolenia francuskich obrońców. Jego ogromnym atutem jest lewa noga, której obecnie brakuje w defensywie Realu, a także doświadczenie zdobyte w 1. Bundeslidze i Lidze Mistrzów.

Francuz dołączył do RB Lipsk w 2023 roku z Lyonu za 30 milionów euro. Dziś jego wartość wzrosła, a według doniesień zawodnik byłby dostępny za około 50 milionów euro. W obecnym sezonie Lukeba rozegrał pięć spotkań w Bundeslidze, a w Pucharze Niemiec zaliczył asystę.