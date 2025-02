Real Madryt planuje zmiany w zespole. To byłyby spektakularne ruchy

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Xabi Alonso ma przekonać Wirtza do transferu

Okienko transferowe jest zamknięte, ale kluby już teraz planują ruchy na kolejny sezon. Real Madryt ma jasno określoną strategię na nadchodzącą kampanię, a jej priorytetem jest wzmocnienie i odmłodzenie defensywy.

Królewscy zdają sobie sprawę, że muszą sprowadzić nowe twarze na tę pozycję, co pokazuje obecny sezon. Dlatego pierwsze transfery będą dotyczyć właśnie obrony. Jeśli nie dojdzie do niespodzianki na Santiago Bernabeu powinien trafić Trent Alexander-Arnold, a do tego jeszcze jakiś młody środkowy obrońca. Klubowi bardzo podobał się Vitor Reis, ale Brazylijczyk, który występował w Palmeiras ostatecznie zasilił Manchester City.

Jednak klub nie zapomina o innych pozycjach. Na liście piłkarzy, których transfer jest brany pod uwagę, znajduje się Florian Wirtz. Ofensywny pomocnik występujący w Bayerze Leverkusen budzi ogromne zainteresowanie. Według niemieckich mediów 21-latek ma przenieść się do Los Blancos.

Wirtz ma ważny kontrakt z Bayerem do 2027 roku, co teoretycznie utrudnia jego odejście. Jednak kluczowym czynnikiem może być przyszłość Xabiego Alonso. Hiszpan obecnie prowadzi niemiecki zespół i ma doskonałe relacje z młodym pomocnikiem.

Jadnak Real Madryt może zdecydować się na zatrudnienie Alonso. To z kolei otworzy drzwi do sprowadzenia jednego z najlepszych młodych piłkarzy na świecie. W tej chwili nie można niczego wykluczyć.

