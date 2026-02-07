Real Madryt planuje transfer. Hiszpanie chcą gwiazdę Bundesligi

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Nathaniel Brown w kręgu zainteresowań Królewskich

Real Madryt zażegnał mały kryzys w La Lidze, wygrywając sześć kolejnych meczów w rozgrywkach krajowych. Drużyna pod wodzą Alvaro Arbeloi radzi sobie coraz lepiej, a Królewscy gonią w tabeli liderującą Barcelonę. Niedawna porażka z Benfiką Lizbona w Lidze Mistrzów nieco skomplikowała sytuację zespołu. Hiszpanie wkrótce zmierzą się z Portugalczykami w fazie play-off tych rozgrywek.

Prezes Florentino Perez chce wzmocnić defensywę, szczególnie szukając środkowego obrońcy. Jednocześnie klub uważnie obserwuje rynek bocznych defensorów. Według „Defensa Central”, Real znalazł już potencjalnego kandydata na lewą flankę.

Mowa o Nathanielu Brownie, 22-letnim niemieckim lewym obrońcy, który od 2024 roku występuje w Eintrachcie Frankfurt. Wychowanek akademii w Norymberdze szybko stał się kluczową postacią w defensywie swojego klubu. W ciągu zaledwie dwóch sezonów rozegrał 62 mecze we wszystkich rozgrywkach, strzelając przy tym pięć goli.

Brown imponuje umiejętnością odbioru piłki na skrzydłach, a jego ofensywne zapędy sprawiają, że jest jednym z najbardziej pożądanych bocznych obrońców na niemieckim rynku. Szacuje się, że transfer latem może kosztować Real Madryt 20-25 milionów euro, mimo że kontrakt zawodnika z Eintrachtem obowiązuje do 2030 roku. Dwukrotny reprezentant Niemiec znajduje się także na radarze Manchesteru United.