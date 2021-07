Real Madryt wszystko wskazuje na to, że tego lata rozstanie się z Luką Joviciem. Hiszpański klub pozyskał Serba dwa lata temu za mniej więcej 63 miliony euro. Zawodnik nie spełnił jednak pokładanych w nim nadziei, a do tego co jakiś czas ma kłopoty zdrowotne.

Real Madryt w poprzedniej kampanii zdecydował się na wypożyczenie piłkarza do Eintrachtu Frankfurt. W niemieckiej ekipie Jović zagrał w 18 meczach, strzelając w nich cztery gole.

Zawodnik wierzył, że da radę przekonać do siebie trenera Carlo Ancelottiego. Prawdopodobnie nic z tego nie wyjdzie, bo Serb nie trenował z grupą zawodników, którzy mają decydować o obliczu Los Blancos w nowym sezonie. Wpływ na to miał fakt, że Jović musiał rehabilitować się po kontuzji wraz z Ferlandem Mendym.

Mundo Deportivo przekonuje na swoich łamach, że Real jest otwarty na sprzedanie serbskiego napastnika. Wszystko jest uzależnione tylko od tego, czy pojawi się atrakcyjna propozycja. Pewne jest natomiast to, że hiszpański klub poniesie ogromną stratę na zawodniku, który dzisiaj jest wyceniany na 20 milionów euro.

23-latek ma kontrakt ważny z Królewskimi do końca czerwca 2025 roku. Jak dotąd w szeregach Realu rozegrał zaledwie 32 mecze, w których zanotował dwa trafienia i dwie asysty.

Jović ma na swoim koncie 14 występów w reprezentacji Serbii, w której wpisał się pięć razy na listę strzelców. Debiut w drużynie narodowej zaliczył w czerwcu 2018 roku. W swoim piłkarskim CV ma też takie kluby jak: Crvena Zvezda Belgrad, czy Benfica Lizbona.

