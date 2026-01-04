Real Madryt obserwuje pięć gwiazd. Listę życzeń otwiera Vitinha

Real Madryt jako jeden z celów na letnie okno transferowe wyznaczył sprowadzenie środkowego pomocnika. AS donosi, że na liście życzeń znalazło się pięć gwiazd. Otwiera ją Vitinha z Paris Saint-Germain.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vitinha

Jedno miejsce, pięć kandydatów. Real Madryt szuka nowego pomocnika

Luka Modrić i Toni Kroos przez ponad dekadę stanowili o sile Realu Madryt w środku pola. Pierwszy z nich odszedł z Bernabeu latem ubiegłego roku po wygaśnięciu kontraktu. Z kolei drugi rozstał się z klubem rok wcześniej, ogłaszając koniec kariery. Utrata obu zawodników rok po roku sprawiła, że w drugiej linii Królewskich powstała dziura, której nie udało się zapełnić.

Nic więc dziwnego, że Florentino Perez wyznaczył za cel transfer nowego pomocnika. Real Madryt co chwilę przegląda rynek w poszukiwaniu najlepszego kandydata. Lista życzeń obejmuje aż pięć nazwisk, które ujawnił dziennik AS.

Pierwsze nazwisko, o którym było głośne przez ostatnie miesiące to Vitinha, czyli gracz Paris Saint-Germain. Portugalczyk nieraz był przymierzany do Realu, ale problem w tym, że obecny klub wcale nie chce go puścić, żądając ogromnych pieniędzy przy okazji.

Kolejne głośna kandydatura to Enzo Fernandez, który aktualnie występuje w Chelsea. Plotki o Argentyńczyku w kontekście Los Blancos pojawiają się od lat. Madrytczycy byli nim zainteresowani jeszcze za czasów, gdy występował w Benfice. Jeśli chodzi o zawodników z Premier League to na liście życzeń znalazł się również Alexis Mac Allister z Liverpoolu oraz Adam Wharton z Crystal Palace.

Ostatnie nazwisko, o którym można było przeczytać w ostatnich dniach to Kees Smit. Młody pomocnik z Holandii trafił na radar Realu Madryt po ostatnich młodzieżowych Mistrzostwach Europy. Jego występy przyciągnęły uwagę topowych klubów w Europie.