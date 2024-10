fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt zainteresowany Jeremie Frimpongiem

Real Madryt ma ambitne plany związane ze wzmocnieniami w trakcie okna transferowego. Najnowsze doniesienia medialna dają do zrozumienia, że gigant La Liga jest poważnie zainteresowany pozyskaniem nowego prawego defensora. Ciekawymi informacjami na ten temat podzielił się dziennikarz Florian Plettenberg.

Źródło podaje, że Real poważnie myśli o pozyskanie Jeremie Frimponga z Bayeru Leverkusen. Tym samym kolejny gracz mistrza Bundesligi znalazł się na celowniku Królewskich. Wcześniej pojawiały się informacje o tym, że Real chce mieć u siebie Floriana Wirtza.

Holenderski zawodnik ma za sobą bardzo udany sezon w ekipie z Bay Arena. W drużynie Xabiego Alonso obrońca pokazał się z bardzo dobrej strony, błyszcząc nie tylko w defensywie, ale również w ofensywie. Wystąpił wówczas w 48 spotkaniach, notując w nich 14 trafień i 10 asyst. Tymczasem w tym sezonie w dziewięciu meczach zawodnik strzelił jednego gola i zanotował cztery kluczowe podania.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Jasne jest jednak, że cała transakcja nie będzie łatwa do zrealizowania. Tym bardziej że hiszpański klub ma też na swoim celowniku takich graczy jak: Trent Alexander-Arnold czy Pedro Porro. Frimpong dołączył do niemieckiej drużyny w styczniu 2021 roku z Celtiku Glasgow za 11 milionów euro. Aktualny kontrakt gracza obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się natomiast w wysokości 50 milionów euro.

