Real nie tylko celuje w transfer Daviesa. Zaskakująca opcja

fot. Guillermo Martinez / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real Madryt zainteresowany Alvaro Carrerasem z Benfiki

Real Madryt cały czas dąży do tego, aby dominować nie tylko na krajowym podwórku, ale też na arenie międzynarodowej. Tym samym w klubie trwają analizy związane z ewentualnymi wzmocnieniami. W kontekście transferu do giganta La Liga w ostatnich tygodniach nie brakowało spekulacji dotyczących Alphonso Daviesa. Tymczasem okazuje się, że nie tylko Kanadyjczyk jest rozważany w kontekście wzmocnień lewej obrony. Informacje na ten temat przekazało “O Jogo”.

Źródło twierdzi, że władze Królewskich zwróciły uwagę na Alvaro Carrerasa. Obiecujący hiszpański defensor aktualnie broni barw Benfiki Lizbona. 21-latek był już jednak w przeszłości członkiem drużyn młodzieżowych Realu Madryt, w których rozwinął się tak, że dołączył do Manchesteru United. Z kolei z klubu z Old Trafford w lipcu tego roku trafił do czołowej ekipy z ligi portugalskiej za sześć milionów euro. Aktualny kontrakt zawodnika z Benfiką obowiązuje do końca czerwca 2029 roku. Rynkowa wartość zawodnika wynosi z kolei osiem milionów euro.

Alvaro Carreras w tej kampanii wystąpił jak na razie w dziewięciu meczach. Na boisku spędził łącznie 729 minut. Siedem spotkań zaliczył w lidze portugalskiej i dwa w Lidze Mistrzów. Na swoim koncie zawodnik tez ma występy w młodzieżowych reprezentacjach Hiszpanii do lat 19 czy do lat 21.

