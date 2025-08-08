Real Madryt nie robi interesów z Arabią Saudyjską

Real Madryt jest klubem, który unika transakcji z klubami z Arabii Saudyjskiej. Serwis MARCA zauważył, że Królewscy są pewnym wyjątkiem na mapie Europy.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt nie zarabiał na transferach do Arabii Saudyjskiej

Real Madryt jest jednym z nielicznych europejskich klubów, który konsekwentnie unika robienia interesów z Saudyjczykami. Jak zauważa serwis MARCA, mimo ogromnych pieniędzy płynących z tamtejszych klubów, Królewscy pozostają nieugięci. Od początku „saudyjskiej rewolucji” żaden zawodnik Realu nie został sprzedany do Saudi Pro League.

Podczas gdy tacy gracze jak Cristiano Ronaldo, Neymar, Kante czy Mahrez przenieśli się na Bliski Wschód za bajońskie sumy, Real Madryt nie tylko nikogo nie sprzedał, ale również nie zarobił ani euro na tym kierunku. Karim Benzema i Nacho odeszli do Arabii, ale dopiero po wygaśnięciu kontraktów.

Saudyjskie kluby oferowały wielkie pieniądze nie tylko piłkarzom, ale też samemu Realowi. Największym celem był Vinicius Junior. Według wielu źródeł Saudyjczycy byli gotowi zapłacić Realowi aż 300 milionów euro za transfer Brazylijczyka, a sam zawodnik mógł zarobić nawet miliard euro za pięć lat gry.

Rozmowy jednak zakończyły się fiaskiem. Ani klub, ani piłkarz nie chcieli słyszeć o takim ruchu. Vinicius miał zadeklarować, że jego miejsce jest na Santiago Bernabeu. Wszystko wskazuje na to, że zawodnik zostanie w drużynie na przynajmniej kolejny sezon.

Postawa Realu kontrastuje z działaniami innych europejskich gigantów. Chelsea, Manchester City, PSG czy FC Barcelona zarobiły dziesiątki milionów euro na sprzedaży zawodników do Arabii. Mniejsze hiszpańskie kluby także nie stroniły od tego kierunku, ale Królewscy pozostają wyjątkiem. Na łamach serwisu MARCA czytamy, że dla Florentino Pereza marka Realu ma być silniejsza niż jakiekolwiek petrodolary.