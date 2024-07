Erling Haaland według najnowszych doniesień mediów chce zmienić barwy klubowe. Serwis Fichajes.net przekonuje, że reprezentant Norwegii chce dołączyć do Realu Madryt.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Florentino Perez

Erling Haaland chce grać w Realu Madryt

Erling Haaland to bez wątpienia jeden z najskuteczniejszych napastników na świcie. 23-letni zawodnik aktualnie broni barw Manchesteru City. W każdym razie Fichajes.net daje do zrozumienia, że piłkarz myśli o zmianie pracodawcy. Norwegowi marzy się przeprowadzka do Realu Madryt.

Gigant La Liga dopiero co zaprezentował Kyliana Mbappe, więc ewentualne pozyskanie drugiej gwiazdy w takim krótkim czasie jest mało prawdopodobne. Niemniej źródło przekonuje, że w kręgach piłkarskich szerokim echem odbiły się spekulacje związane z ruchem, który mógłby mieć rewolucyjne znaczenie w kontekście rynku transferowego.

Haaland znany jest z tego, że swoimi golami potrafi wpłynąć na losy rywalizacji. Ostatnio piłkarz miał wyrazić zainteresowanie zmiana klubu, chcąc dołączyć do ekipy, której barwy reprezentują już takie gwiazdy jak: Vinicius Junior, Jude Bellingham czy Kylian Mbappe.

Norweski napastnik od momentu, gdy trafił do Man City, to rozegrał jak na razie 98 spotkań, notując w nich 90 goli. Wcześniej natomiast występował w Borussii Dortmund, w której zagrał w 89 spotkaniach, strzelając 86 goli. Aktualny kontrakt zawodnika z mistrzami Premier League obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

Haaland trafił do Manchesteru City w lipcu 2022 roku. Kosztował wówczas 60 milionów euro, co było związane z obowiązująca w danym momencie klauzulą odstępnego. Dzisiaj rynkowa wartość piłkarza wynosi 180 milionów euro.

