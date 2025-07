Real Madryt może stracić zawodnika. Ligowy rywal wyraził zainteresowanie

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Villarreal chce piłkarza Realu Madryt

Trener Marcelino nie jest w pełni zadowolony z transferów Villarrealu i oczekuje kolejnych wzmocnień. Klub sprowadził już Rafę Marína i Alberto Moleiro, ale stracił część kluczowych zawodników. Mowa tutaj o takich piłkarzach jak Thierno Barry, który przeniósł się do Evertonu, Alex Baena, który jest nowym nabytkiem Atletico Madryt i po wygaśnięciu kontraktu odszedł także Raul Albiol. Klub jednak chce się wzmocnić ze względu na powrót do Ligi Mistrzów.

Hiszpański szkoleniowiec za priorytet transferowy obrał ściągnięcie Raula Asencio. Stoper Realu Madryt pomimo obiecującego początku może mieć problem z wywalczeniem sobie miejsca w pierwszym składzie. To wszystko ze względu na sporą konkurencję w składzie.

To otwiera drzwi do jego odejścia przed zamknięciem bieżącego okienka transferowego. Urodzony w 2003 roku defensor chce regularnie grać, ponieważ marzy o powołaniu do reprezentacji na Mistrzostwa Świata 2026. Klub Żółtej Łodzi Podwodnej chce wykorzystać fakt, że młody obrońca nie był na KMŚ w najlepszej formie i przekonać go do zmiany otoczenia. Hiszpan miałby stać się filarem obrony zespołu Marcelino.

Villarreal chce zaoferować Królewskim wypożyczenie Asencio z nieobowiązkową opcją wykupu. Wychowanek Los Blancos miałby miejsce w pierwszym składzie i szansę na grę w Lidze Mistrzów.

