IMAGO / Bart Stoutjesdijk IV Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe może negocjować z nowym klubem

Głównym faworytem jest Real Madryt

Na drodze do transferu może stanąć matka gwiazdy PSG

Kylian Mbappe zamieni PSG na Real Madryt? Matka piłkarza zirytowana

Kylian Mbappe to obecnie jeden z najlepszych piłkarzy świata. Gwiazdor Paris Saint-Germain może niebawem dogadać się z nowym klubem, bo jego kontrakt z paryżanami dobiega końca 30 czerwca 2024 roku. Głównym faworytem do przechwycenia napastnika niezmiennie jest Real Madryt.

Królewscy wciąż wyrażają chęć zakontraktowania Kyliana Mbappe. Jednak według mediów tym razem Real Madryt nie będzie aż tak zdesperowany. Florentino Perez chce rozegrać transfer na własnych warunkach, aby nie dać się wciągnąć w przedłużającą się grę, jak to miało miejsce w poprzednich latach.

Jak informuje The Athletic, na drodze do transferu Kyliana Mbappe do Realu Madryt może stanąć matka piłkarza. Ponoć Fayza Lamari jest sfrustrowana metodami i zachowaniem Florentino Pereza przy okazji poprzednich negocjacji. Właśnie dlatego prezes Królewskich miał wyznaczyć do poprowadzenia operacji dyrektora generalnego klubu – José Angela Sancheza. Jeśli działacze Los Blancos nie poprawią relacji z Fayzą Lamari, to transfer może okazać się niemożliwy do zrealizowania.