Real chce piłkarza sensacji Premier League. Koszt? Tylko 40 mln

Milos Kerkez może kosztować Real przynajmniej 40 milionów euro

Real Madryt w obecnym sezonie radzi sobie raczej przeciętnie. Oczywiście, Królewscy nadal liczą się w grze o wygranie ligi hiszpańskiej, a co więcej, mają spore szanse na to aby wygrać także rozgrywki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Problem jednak w tym, że styl zespołu Carlo Ancelottiego jest bardzo przeciętny, a co więcej, zespołowi przytrafiają się spore wpadki.

Dlatego też nie od dziś mówi się, że latem Królewscy przejść mogą sporą rewolucję. Nie dość, że pewna nie jest posada szkoleniowca, Carlo Ancelotti jest coraz mocniej kwestionowany przez nawet najwierniejszych kibiców, to i zespół ulec ma sporej przebudowie. Jednym z graczy, który może dołączyć do Realu Madryt jest Milos Kerkez. Lewy obrońca lub też wahadłowy Bournemouth może kosztować Los Blancos przynajmniej 40 milionów euro, na tyle jest bowiem wyceniany przez zespół sensacji tego sezonu angielskiej Premier League, o czym donosi serwis “Fichajes”.

Milos Kerkez w tym sezonie rozegrał dla Bournemouth 30 spotkań, w których zdobył dwa gole oraz zanotował cztery asysty. 21-letni Węgier wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 28 milionów euro. Gracz popularnych Wisienek na koncie ma także występy na Euro 2024.

