Real Madryt ma sekretny plan. Nowa gwiazda na ławce?

Real Madryt może zmienić trenera. Niejasna jest przyszłość Carlo Ancelottiego. Tymczasem ciekawe wieści przekazał dziennik "Sport", odnosząc do ewentualnej zmiany szkoleniowca.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt z kolejnym rozwiązaniem na nowego trenera

Real Madryt wciąż liczy się w grze o kilka trofeów w tej kampanii. W każdym razie w mediach nie brakuje spekulacji dotyczących przyszłości trenera. Jeszcze jakiś czas temu wydawało się, że realnym kandydatem na następcę Carlo Ancelottiego może być Xabi Alonso. Tymczasem interesujące wieści przekazał “Sport”.

Źródło podaje, że wśród kandydatów sondowanych przez giganta La Liga jest Juergen Klopp. Niemiecki trener jakiś czas temu zakończył etap pracy w Liverpoolu. Obecnie jest związany z grupą Red Bull. “Sport” podaje natomiast, że Klopp ma rozważać powrót do pracy w roli trenera. Ciekawym wyzwaniem dla Niemca ma być właśnie perspektywa pracy w klubie takim jak Real.

Zobacz również: Zachwyt nad Realem Madryt. “Organizacyjnie są w najmocniejszym punkcie” (WIDEO)

Osoby z otoczenia Florentino Pereza miały sugerować, że Klopp jest idealnym kandydatem na to, aby przeprowadzić proces przebudowy drużyny. Wpływ na taki stan rzeczy mogą mieć takie mocne strony trenera jak: charakter, doświadczenie, umiejętność zarządzania gwiazdami. To może pomóc wydobyć z takich zawodników jak Vinicius Junior czy Kylian Mbappe wszystko, co najlepsze.

Sama operacja z zatrudnieniem niemieckiego szkoleniowca nie będzie łatwa do zrealizowania. W każdym razie to kolejna interesująca opcja, mająca na celu reaktywowanie projektu, który potrzebuje świeżego i silnego przywództwa.

Czytaj także: Transferowy hit? Man City poluje na talent z Lipska!