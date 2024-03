Imago / Gorka Lejarcegi Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt rusza po kolejną gwiazdę Paris Saint-Germain

Królewscy mają konkretny plan na sprowadzenie Achrafa Hakimi’ego

W grę wchodzi transfer gotówkowy w 2025 roku lub na zasadzie wolnego transferu w 2026 roku

Real Madryt z konkretnym planem ws. Hakimi’ego

Real Madryt, a właściwie prezydent klubu Florentino Perez chce zbudować kolejną drużynę, która będzie naszpikowana wielkimi gwiazdami. Wszystko wskazuje na to, że latem do Madrytu przeniesie się Kylian Mbappe. Na najlepszej drodze do transferu jest również Alphonso Davies. Ich śladem ma podążyć kolejna wielka gwiazda, czyli Achraf Hakimi.

O zainteresowaniu Realem wobec swojego byłego zawodnika informowała jakiś czas temu hiszpańska prasa. Natomiast nowe informacje w tej sprawie przekazał dziennikarz Mario Cortagena. Jego zdaniem Real Madryt ma konkretny plan, aby Marokańczyk trafił ponownie na Santiago Bernabeu. Królewscy chcą skorzystać z okazji, że kontrakt Hakimi’ego wygasa w czerwcu 2026 roku i spróbować zakontraktować go na zasadzie wolnego transferu. Druga opcja to transfer latem 2025 roku, gdy 25-latek będzie miał tylko rok do zakończenia umowy, a suma odstępnego nie będzie aż tak duża. Wychodzi więc na to, że Real Madryt objął podobną strategię ws. Hakimi’ego, do tej, którą zastosował w przypadku Alphonso Daviesa.

Na ten moment Achraf Hakimi zagrał w barwach PSG w tym sezonie 26 spotkań, w których strzelił 4 bramki i zaliczył 5 asyst. Portal transfermarkt wycenia go na 65 milionów euro.