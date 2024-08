diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Alphonso Davies

Real będzie musiał poczekać. Davies zostanie w Bayernie

Nie jest dla nikogo tajemnicą, że Real Madryt od dłuższego już czasu bardzo mocno liczył na transfer Alphonso Davies do jego drużyny. Wahadłowy Bayernu Monachium kuszony był przez Królewskich perspektywą gry o najwyższe cele oraz podwyżką zarobków. Kanadyjczyk miałby domknąć – w przypadku transferu – jedenastkę Carlo Ancelottiego, po tym jak dołączył do niej Kylian Mbappe.

Okazuje się jednak, że to tego z dużą dozą prawdopodobieństwa nie dojdzie. Przełomowe informacje ws. transferu Alphonso Davies do Realu Madryt przekazał Florian Plettenberg ze Sky Sports DE. Według dziennikarza, 23-latek pozostanie w Bayernie Monachium na kolejny sezon. Obecnie szanse na to, że tego lata będziemy świadkami odejścia Kanadyjczyka z obecnego zespołu wynoszą tylko 20 procent.

Umowa Daviesa z Bayernem wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku, co oznacza, że po rozpoczynającym się wkrótce sezonie będzie on mógł dołączyć do innego zespołu za darmo. Być może wówczas będzie to ekipa Realu. Obecnie piłkarz wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 50 milionów euro. Na koncie pomimo młodego wieku ma on wygraną w Lidze Mistrzów, pięć tytułów mistrza Niemiec oraz prawie 200 spotkań dla ekipy z Monachium, w których zdobył 11 goli i zanotował 31 asyst.

