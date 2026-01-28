Real Madryt i Liverpool polują na gwiazdę Serie A. To byłby transferowy hit

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Giganci ruszają po gwiazdę Juventusu. Real i Liverpool obserwują Kenana Yildiza

Real Madryt od lat słynie z transferów utalentowanych młodych zawodników, wokół których buduje skład na kolejne sezony. Królewscy obecnie konstruują drużynę wokół takich gwiazd, jak Jude Bellingham, Vinicius Junior czy Rodrygo. Z kolei Liverpool myśli o przyszłości ofensywy po Mohamedzie Salahu. Choć Egipcjanin w zeszłym roku przedłużył kontrakt do czerwca 2027 roku, kuszą go atrakcyjne oferty z klubów z Arabii Saudyjskiej.

Nie jest tajemnicą, że Kenan Yildiz z Juventusu Turyn wyrasta na jedno z najgorętszych nazwisk na europejskim rynku transferowym. Jak donosi „La Gazzetta dello Sport”, 20-letni turecki skrzydłowy przyciąga zainteresowanie zarówno Los Blancos, jak i The Reds. Zawodnik ma ważny kontrakt ze Starą Damą do czerwca 2029 roku. Włoskie media informują, że Juventus przygotowuje się do jego przedłużenia do połowy 2031 roku, oferując zawodnikowi znaczną podwyżkę.

20-latek w obecnym sezonie rozegrał 29 meczów we wszystkich rozgrywkach. W dorobku ma dziewięć trafień i osiem asyst. Jego błyskotliwy drybling, przyspieszenie, kreatywność oraz umiejętność schodzenia do środka z lewej strony boiska sprawiają, że Yildiz staje się jednym z najbardziej pożądanych skrzydłowych.

Na ten moment priorytetem Juventusu jest przekonanie zawodnika, że dalszy rozwój w Turynie będzie dla niego najlepszym krokiem w karierze. Yildiz dołączył do włoskiego giganta latem 2022 roku z Bayernu Monachium. Jego wartość rynkowa według Transfermarkt.de szacowana jest obecnie na 75 milionów euro.