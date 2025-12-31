Real Madryt głównym celem gwiazdy. Wierzy w wielki transfer

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Xabi Alonso

Guehi chce do Realu. Co z hitowym transferem?

Real Madryt ma przed sobą szereg kluczowych decyzji dotyczących kształtu kadry na przyszły sezon. Wciąż nie wiadomo, co stanie się z Antonio Rudigerem oraz Davidem Alabą. Obaj są związani umowami tylko do końca obecnego sezonu, a media podają w ich tematach sprzeczne informacje. Wiele wskazuje na to, że Austriak zostanie pożegnany, zaś nad przyszłością Niemca trwa debata, która prędko się nie zakończy. Nie jest tajemnicą, że Xabi Alonso chciałby sprowadzić kolejnego środkowego obrońcę, bowiem ta formacja ma swoje braki i problemy.

Na rynku defensorów pojawia się coraz więcej nazwisk z czołówki. Lada moment kontrakty z nowymi klubami będą mogli podpisać Dayot Upamecano czy Ibrahima Konate. Real rozważał tę dwójkę, ale ostatecznie nie planuje podejmować żadnych działań. Inaczej jest w przypadku Marca Guehiego, który nie został jeszcze odrzucony.

Anglik tego lata był o krok od Liverpoolu, ale Crystal Palace finalnie odmówiło realizacji transferu, gdyż nie zdążyło sprowadzić jego następcy. The Reds nadal o nim myślą, ale temu z kolei znacznie bliżej właśnie do Realu Madryt. „AS” twierdzi, że to pierwszy wybór gwiazdora Premier League.

Guehi rozważy inne opcje dopiero, gdy Królewscy nie zdecydują się na transfer. Angielski stoper jest łączony z Liverpoolem, Bayernem Monachium czy Barceloną.