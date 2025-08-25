Real Madryt w letnim okienku mógł stracić kluczową postacią. Blisko odejścia z klubu był Eduardo Camavinga. Francuz miał lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej, ale postanowił ją odrzucić - donosi Ramon Alvarez.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Eduardo Camavinga mógł opuścić Real Madryt

Real Madryt udanie rozpoczął zmagania ligowe w sezonie 2025/26. Królewscy po dwóch kolejkach mają na koncie komplet punktów. W niedzielny wieczór podopieczni Xabiego Alonso pokonali Real Oviedo rezultatem 3:0. Los Blancos już w przyszły weekend czeka trudniejsze wyzwanie, ponieważ ich przeciwnikiem będzie Real Mallorca. Ten mecz zostanie rozegrany na Estadio Santiago Bernabeu.

Tymczasem z obozu Realu Madryt napływają bardzo ciekawe informacje transferowe. Z informacji przekazanych przez Ramona Alvareza dowiadujemy się, że w trwającym letnim okienku klub mógł opuścić Eduardo Camavinga. Reprezentant Francji miał ofertę lukratywnego kontraktu z Arabii Saudyjskiej. Pomocnik jednak zdecydował się na pozostanie w drużynie Xabiego Alonso.

Eduardo Camavinga jasno dał do zrozumienia, że jego obecnym celem jest wyleczenie kontuzji kostki. Zawodnik po powrocie do zdrowia liczy, że będzie ważną postacią Realu Madryt. Francuz jest wręcz zdeterminowany, aby jak najszybciej wrócić do gry. Pomocnik niemal natychmiastowo odrzucił możliwość przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej. W innej sytuacji jest Dani Ceballos. Hiszpan wkrótce może wzmocnić Olympique Marsylię.

Dotychczas Eduardo Camavinga rozegrał 180 spotkań w barwach Realu Madryt. W tym czasie reprezentant Francji zdołał zgromadzić na swoim koncie pięć trafień, a także 10 asyst. Pomocnik jednak nigdy nie był rozliczany z tego typu statystyk.