Real Madryt chce tego transferu. Agentka Haalanda potwierdziła

16:27, 28. sierpnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  AS / El Chiringuito TV

Real Madryt rozważa transfer 16-latka z Meksyku. Pod obserwacją znalazł się Gilberto Mora. Jak podaje El Chiringuito zainteresowanie Królewskich miała potwierdzić agentka Erlinga Haalanda.

Florentino Perez
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt rozważa transfer 16-letniego piłkarza z Meksyku

Real Madryt od lat obserwuje rynek transferowy w poszukiwaniu najbardziej utalentowanych młodych zawodników. W przeszłości udało im się pozyskać Endricka, który podpisał z nimi kontrakt jeszcze przed 18. urodzinami. Teraz ponownie znalazł prawdziwą perełkę, którą będzie chciał sprowadzić w najbliższym czasie. Na listę życzeń trafił Gilberto Mora z Club Tijuan w Meksyku.

Mora to 16-letni ofensywny pomocnik, który mimo tak młodego wieku ma na swoim koncie 3 występy w reprezentacji Meksyku. Nastolatek robi prawdziwą furorę w swoim kraju, gdzie w rozgrywkach ligowych uzbierał 39 spotkań, w których zdobył 7 goli.

Z informacji El Chiringuito wynika, że zainteresowanie Realu Madryt potwierdziła agentka Erlinga Haalanda, czyli Rafaela Pimenta. Co więcej, Brazylijka, która przejęła klientów zmarłego Mino Raioli zasugerowała, że nastoletniego piłkarza obserwują także inne topowe kluby.





Natomiast jak poinformował dziennik AS, transfer młodego piłkarza może być dość problematyczny. FIFA zabrania międzynarodowych transakcji z udziałem nieletnich. W związku z tym prawdopodobnie Królewscy podpiszą umowę przed kontraktową, aby zagwarantować sobie transfer Gilberto Mory. Warto dodać, że podobnie wyglądała sytuacja ze sprowadzeniem Franco Mastantuono.






    
