Real Madryt chce przedłużyć umowę z gwiazdą. Zwrot akcji ws. zawodnika

Luka Modrić może zostać na dłużej w Realu

Real Madryt sprowadził Lukę Modricia z Tottenhamu Hotspur w 2022 roku za 35 mln euro. Pomocnik w tym roku skończy 40 lat i wciąż prezentuje najwyższy poziom. Kapitan reprezentacji Chorwacji również nie myśli o zakończeniu kariery. Jego wielkim marzeniem jest udział w mistrzostwach świata w 2026 roku, które odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. Wiele wskazuje na to, że zawodnik jest zdecydowany na dalszą grę.

Okazuje się, że hiszpański gigant planuje przedłużyć umowę z Modriciem do 30 czerwca 2026 roku. Dodajmy, że obecny kontrakt byłego zawodnika Dinama Zagrzeb obowiązuje do końca tego sezonu. Wcześniej informowano, że Modrić latem może przenieść się do meksykańskiego Monterrey. Jeśli dojdzie do transferu, Chorwat dołączy do byłego klubowego kolegi – Sergio Ramosa, który już od pewnego czasu reprezentuje barwy tej drużyny.

Modrić w obecnym sezonie rozegrał 38 meczów, w których strzelił trzy gole i dołożył trzy asysty. Łączny dorobek Chorwata w barwach Los Blancos to 573 spotkania i 42 bramki. Według serwisu “Transfermarkt” jego obecna wartość rynkowa wynosi 5 milionów euro.