Real Madryt bez szans! Gwiazda Premier League nie chce transferu

Dominik Szoboszlai jest w tym sezonie największą gwiazdą Liverpoolu. Real Madryt zainteresował się jego transferem, ale ten widzi swoją przyszłość tylko na Anfield - informuje "TEAMtalk".

fot. News Images LTD Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Szoboszlai odrzuca Real. Chce zostać w Liverpoolu

Dominik Szoboszlai zbiera w tym sezonie pochwały zarówno ze strony kibiców, jak i kolegów z drużyny. Jest najjaśniejszą postacią Liverpoolu, co zasugerował nawet Mohamed Salah. W tym konkretnym przypadku nie może więc dziwić, że nad transferem Węgra myślą inne ekipy, zwłaszcza, że ostatnie miesiące dla klubu z Anfield nie są szczególnie udane. Pod znakiem zapytania stoi chociażby awans do Ligi Mistrzów, co może skłonić niektórych zawodników do zmiany otoczenia.

Transfer Szoboszlaia ma rozważać Real Madryt, który latem na pewno wzmocni środek pola. Apelował o to już Xabi Alonso, który w styczniu stracił pracę na Santiago Bernabeu. Nie ulega wątpliwościom, że Królewscy ściągną po sezonie nowego pomocnika, a jednym z kandydatów jest właśnie gwiazda Liverpoolu. W mediach pojawiły się sugestie, że on sam chciałby dołączyć do hiszpańskiego giganta i tam kontynuować swoją karierę.

W rzeczywistości jednak nie ma takich zamiarów. „TEAMtalk” ujawnia nastawienie Szoboszlaia, który koncentruje się wyłącznie na Liverpoolu i tam widzi swoją przyszłość. Nie będzie naciskał na transfer latem i odrzuca zainteresowanie ze strony Realu. Zamiast tego, wkrótce powinien przedłużyć swoją umowę i potwierdzić chęć pozostania na Anfield.

Szoboszlai ma ważny kontrakt z Liverpoolem do połowy 2028 roku. W obecnym sezonie zgromadził 10 bramek oraz 7 asyst w 36 występach.