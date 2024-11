Real Madryt szuka nowego trenera? Trzech kandydatów

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Kto może zastąpić Carlo Ancelottiego? Real ma trzy kandydatury

Real Madryt miał w tym sezonie walczyć o najważniejsze trofea. Chodziło między innymi o obronę mistrzostwa La Liga i mistrzostwa Ligi Mistrzów. Na dzisiaj jednak sytuacja Królewskich nie wygląda najlepiej, mając na uwadze ambicje klubu. W związku z tym ciemne chmury po przegranej z Liverpoolem (0:2) zebrały się nad trenerem Carlo Ancelottim. Serwis Fichajes.net przekazał, że jest trzech kandydatów na następcę Włocha ekipie z La Liga.

“Real powinien mieć 80 punktów przewagi nad całą konkurencją”

Źródło podaje, że głównym kandydatem na nowego szkoleniowca Los Blancos, jest Santiago Solari. Hiszpan już pracuje w Realu, a pierwszą drużynę prowadził w sezonie 2018/2019. Mając na uwadze to, że jest dostępny dla władz Królewskich praktycznie w dowolnym momencie, to nie można tego rozwiązania przekreślać. Chociaż trzeba mieć na uwadze, że to mogłaby być opcja tymczasowa na przykład do końca sezonu.

Kolejnym kandydatem do pracy w Realu może być Zinedine Zidane. Francuz już przyzwyczaił, że w momencie, gdy Real potrzebuje ratunku, to on jest gotowy zgodzić się na pomóc swojemu byłemu pracodawcy. Na dzisiaj Zidane pozostaje bez pracy, więc wariant z kolejnym powrotem byłego reprezentanta Francji do klubu La Liga nie jest niemożliwy.

Wreszcie ostatnią opcją na zastąpienie Ancelottiego może być Raul Gonzalez Blanco. Były piłkarz Królewskich od lat jest przygotowywany na objęcie sterów nad pierwszą drużyną. Zwolennikami takiego rozwiązania są fani Realu. Mimo że na dzisiaj Hiszpan nie ma zbyt dużego doświadczenia.

Los Blancos w najbliższą niedzielę rozegrają kolejne spotkanie w lidze hiszpańskiej. Jego rywalem będzie Getafe. Mecz odbędzie się o godzinie 16:15.

