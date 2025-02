Real Madryt osiągnął już porozumienie. Ruch kwestią czasu

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Xabi Alonso ma zostać następcą trenera Carlo Ancelottiego w Realu Madryt

Real Madryt w 2025 roku przegrał już w finale turnieju o Superpuchar Hiszpanii z FC Barceloną. Wciąż jednak ma szanse na kilka trofeów. Tym samym trener Carlo Ancelotti wciąż ma możliwości, aby się wykazać. Nie milkną jednak spekulacje dotyczące zmiany szkoleniowca w stołecznym klubie. Interesującymi wieściami podzielił się portal Relevo.

Źródło przekonuje, że Xabi Alonso po sezonie może przejąć stery nad Królewskimi. W kontrakcie Hiszpana z Bayerem Leverkusen zawarta jest opcja, że ten może pożegnać się z klubem z Bundesligi i dołączyć do giganta La Liga, gdy ten tego będzie chciał. W związku z tym Relevo daje do zrozumienia, że jeśli Real w trakcie trwającego sezonu nie wygra żadnego ważnego trofeum, to miejsce aktualnego szkoleniowca Los Blancos zajmie były zawodnik tego klubu.

43-latek to trener, który ma już na swoim koncie triumf w Bundeslidze z Aptekarzami. Xabi Alonso dołączył do Bayeru w październiku 2022 roku. Wcześniej prowadził zespoły Realu Sociedad B i młodzieżowe drużyny Realu Madryt. Jak na razie bilans hiszpańskiego szkoleniowca w ekipie z Bay Arena to 124 mecze. W nich niemiecka ekipa zaliczyła 83 zwycięstwa, 27 remisów i 14 porażek. W sobotni wieczór Aptekarze zagrają natomiast w hicie ligi niemieckiej z Bayernem Monachium. Spotkanie zacznie się o godzinie 18:30.