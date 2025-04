Real zaoferuje 100 milionów za gwiazdora. Wielki transfer na horyzoncie

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt złoży 100 milionów za Salibę

Real Madryt w tym sezonie zawodzi na całej linii. Właściwie można stwierdzić, że Królewscy grają w obecnych rozgrywkach najsłabiej od lat i widać to po wynikach oraz opiniach kibiców. Po odpadnięciu z Ligi Mistrzów już na etapie ćwierćfinałów oraz coraz gorszej sytuacji w walce o mistrzostwo Hiszpanii wiele mówi się, że Carlo Ancelotti opuści klub wraz z końcem sezonu.

Jednak zmiana trenera to prawdopodobnie nie będzie jedyna duża rzecz, która zdarzy się w zespole Los Blancos w najbliższym okienku transferowym. Wiele mówi się także o tym, że Real chce w lecie pozyskać kilku nowych zawodników, przede wszystkim do obrony. Według informacji przekazanych przez serwis “Fichajes” Real Madryt przygotowuje ofertę w wysokości 100 milionów euro za Williama Salibę z Arsenalu. To ma zagwarantować zwiększenie jakości w defensywie Królewskich.

WIDEO: Do Realu Madryt w Lidze Mistrzów nawet nie podchodź

William Saliba w tym sezonie rozegrał w sumie 45 spotkań, w których zdobył dwa gole. Środkowy obrońca reprezentacji Francji w przeszłości związany był z klubami ze swojego kraju. Serwis “Transfermarkt” wycenia 24-latka na 80 milionów euro, a jego umowa z Arsenalem wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

